Pour l’heure, la culture est à l’arrêt en France pour cause de Coronavirus. Parce qu’elle nous manque et parce qu’elle est importante pour tous, chaque jour Quotidien partage un moment de culture vivante, le temps de les retrouver dans les salles de théâtre, de cinéma, de concert et dans les rues. Ce soir, on démarre cette session avec la pianiste Khatia Buniatishvili.