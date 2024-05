La Culture : "Civil War", le futur pas si dystopique des Etats-Unis

C’est l’un des films sensation de ce début d’année, qui fascine autant qu’il n’indigne et inquiète. Sorti le 17 avril dernier, "Civil War" d’Alex Garland raconte une Amérique fracturée où règne la guerre civile, en mettant en lumière le métier de photographe de guerre. Ecrit bien avant l’assaut des supporters de Donald Trump sur le Capitole, le film est pourtant porteur d’un vrai message politique d’actualité, alors que l’ex-président est candidat à sa réélection et pourrait faire basculer les Etats-Unis dans la violence. Si Alex Garland assure que son film ne concerne pas que l’Amérique mais aussi l’Europe, le contexte fait pourtant de cette fiction une vraie possibilité : selon un sondage datant de 2022, 43% des Américains pensent qu’une guerre civile pourrait éclater dans les 10 ans à venir.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau