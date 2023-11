La Culture : coup de projecteur sur le prix Goncourt des animaux

Ambre Chalumeau axe ce mardi sa chronique culture sur le prix Goncourt, qui se décline au pluriel. Cette année, c’est Jean-Baptiste Andréa, avec « Veiller sur elle » qui l’a emporté, un premier prix Goncourt pour les jeunes éditions de l’Iconoclaste. La semaine prochaine, c’est le Goncourt des animaux qui sera décerné et qui récompensera un ouvrage paru dans l’année et qui aborde le sujet des animaux. Au sein du jury, on retrouve des noms prestigieux comme Joël Dicker, Michel Houellebecq, ou encore un membre de l’Académie Française. Les baleines, loups, chats, oiseaux, chiens, sangliers ou encore une alouette tenteront de tirer leur épingle du jeu afin de succéder aux requins et aux pingouins. Côté essai, coup de cœur pour « La folie des chats du vétérinaire » de Claude Béata, et pour « Son odeur après la pluie », de Cédric Sapin-Defour côté roman, qui s’est vendu depuis le printemps dernier à plus de 100 000 exemplaires. L’auteur y raconte la relation particulière qu’il a noué durant 13 ans avec son chien, et son deuil compliqué après son décès.