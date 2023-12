La Culture : « Dans les coulisses de l’Opéra de Paris » et « Post Truth », entre secrets de danse et couleurs pastel

Ce mardi, Ambre Chalumeau propose à travers sa chronique culture différents livres culturels pouvant plaire à nos invités du soir. La chroniqueuse propose à Tess Barthélémy le livre « Dans les coulisses de l’opéra de Paris », à retrouver aux éditions de la Martinière. Elle qui interprète au sein de la série « Icon of Frenc Cinema », une jeune danseuse. On retrouve au fil des pages le récit et les illustrations d’une journaliste et d’une illustratrice en immersion dans les coulisses de l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille. On y apprend comment est mis en place un opéra ou un ballet, et ce en suivant les danseuses et danseurs, des répétitions jusqu’à la performance finale. Les métiers dits de l’ombre sont également mis en avant : des costumières aux machinistes. Une réelle plongée dans un univers où tout est dédié à l’excellence et la beauté à travers des portraits et des interviews. Ambre chalumeau propose à Judith Godrèche un très beau livre, « Post Truth », disponible aux éditions du Chêne dans lequel le photographe George Byrne compile les couleurs urbaines de Los Angeles avec une préférence pour les couleurs pastel. Et si certains paysages sont réels, d’autres sont le fruit de collages de différents éléments de la ville californienne où a longtemps vécu Judith Godrèche. Une mise en page épurée, avec de très belles bouffées de couleur.