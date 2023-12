La Culture : « Des maux à dire », l’histoire compliquée d’une mère et de sa fille à travers des styles bien différents

Comme chaque semaine, Ambre Chalumeau propose ses recommandations culture du week-end. Coup de projecteur ce vendredi sur l’ouvrage intitulé « Des maux à dire », de Bea Lema, aux éditions Sarbacane. L’autrice raconte son enfance passée avec une mère qui souffrait de maladie mentale grave, difficilement identifiable. Un livre qui parle avant tout de l’amour d’une mère et de sa fille à travers une relation compliquée. Le tout à travers des styles bien différents de bande-dessinée et une superbe couverture brodée. Des images oniriques et fantastiques. Côté musique, Ambre Chalumeau a souhaité ce vendredi mettre en avant le groupe de punk féminin anglais, HotWax. Un univers particulièrement déjanté et énergique mis en valeur au fil de clips loufoques. Pour terminer ses recommandations cultures hebdomadaires, Ambre Chalumeau met en lumière le film « Perfect Days » de Wim Wenders. L’histoire d’un nettoyeur de toilettes japonais de Tokyo qui cherche la beauté dans les petites choses du quotidien. Chaque image est particulièrement belle, et la vie ordinaire du personnage centrale se retrouve finalement perturbée par le hasard. L’acteur, Koji Yakusho a d’ailleurs remporté le prix d’interprétation du Festival de Cannes pour ce rôle.