La Culture : « Dès que sa bouche fut pleine », le roman qui inverse le rapport au sexe et à la nourriture

Ambre Chalumeau axe ce jeudi sa chronique culture sur le roman de Juliette Oury, intitulé « Dès que sa bouche fut pleine », à retrouver aux éditions Flammarion. Un ouvrage qui rend la cuisine sexy selon notre chroniqueuse. Le récit dépeint une réalité parallèle dans laquelle la nourriture a pris la place du sexe, et vice versa. Une réalité dans laquelle les médecins recommandent d’avoir trois rapports sexuels par jour, et ne surtout pas sauter celui du matin. Les dents elles, apparaissent comme la partie la plus tabou du corps humain. Les sextoys bio, locaux et de tous types sont vendus en supermarché, mais les restaurants se trouvent désormais uniquement au cœur des quartiers « chauds » comme à Pigalle. L’héroïne du roman, une trentenaire à la vie normale, ne mange plus trop avec son mari, comme de nombreux couples après des années de vie commune. La jeune femme se rend compte de sa faim et y pense constamment. C’est en ce sens qu’elle va rejoindre ceux qui militent pour manger librement et se laisser aller à l’apprentissage de la cuisine.