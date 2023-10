La Culture : Dominique Bernard, un puits de culture au grand coeur

Ambre Chalumeau souhaite tout d’abord, dans sa chronique culture, rendre un hommage à Dominique Bernard, froidement assassiné à Arras vendredi dernier. L’homme âgé de 57 ans incarnait une conception du professeur particulièrement joyeuse et lumineuse. Un professeur curieux, autoritaire sans être brutal, qui aimait passer du temps avec ses élèves durant les pauses pour aborder des sujets variés et rire. Le professeur de Lettres décrit comme un puits de culture, souhaitait surtout que la Littérature soit abordable à tous, et en ce sens, il donnait des cours intitulés « Littérature et cinéma », ou encore « Littérature et musique ».