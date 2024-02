La Culture : Dune, la science-fiction sauce grand cinéaste

Dans un monde où il semble que nous n’ayons le choix qu’entre des films de super-héros pour lesquels il faut avoir étudié la physique quantique pour les comprendre et un nouveau Marvel tous les 6 mois, Denis Villeneuve est un OVNI. Un OVNI bienvenu, l’homme qui peut réconcilier la science-fiction et le grand cinéma. Qui peut mêler effets spéciaux dingues et mises en scènes de génie.

