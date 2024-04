La Culture : écrire aide-t-il à surmonter la perte de ceux que l'on aime ?

Au menu de cette chronique culture ce soir, un livre, celui-ci : "L’année de la pensée magique", de Joan Didion, journaliste et écrivaine décédée il y a trois ans. Dans les années 2000, elle a perdu d’abord son mari, d’un arrêt cardiaque, puis sa fille, d’une longue maladie. Sur la mort de sa fille, elle a écrit un livre qui s’appelle "Le Bleu de la nuit", mais avant ça, sur la mort de son mari, "L’Année de la pensée magique", publié en 2005. Ce livre a dépassé en ventes de loin tout ce qu’elle avait écrit avant, il a été nommé au Pulitzer, il a reçu un prix américain majeur car il s'agit de l'un des premiers livres non religieux, dédié à la question du deuil.

