La Culture : Empress Of, la Björk qui libère sa Beyoncé intérieure

Comme chaque vendredi, Ambre Chalumeau partage ses recommandations culture. Pour débuter, la chroniqueuse met en lumière une musicienne américaine, Empress Of, tout droit venue de Californie. Après avoir posté des bouts de morceaux d’une minute maximum il y a une dizaine d’année, elle collabore désormais notamment avec Shy Girl, Florence and the Machine et a sorti plusieurs albums encensés par la critique, notamment son quatrième il y a peu. Pour poursuivre ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau propose une bande-dessinée intitulée « Le murmure de la mer » de Hippolyte. L’immersion d’un dessinateur à bord de l’Ocean Viking, le navire humanitaire. Un ouvrage imposant car le narrateur nous raconte les moments passés sur le bateau mais également l’avant et l’après, ses doutes, ses pensées et aussi sa culpabilité. On y retrouve aussi des croquis semblables à des carnets de bord. Pour conclure sa chronique, Ambre Chalumeau met en lumière une exposition de photos de mode, rétrospective du photographe italien, Paolo Roversi au musée Galliera de Paris. L’homme est particulièrement connu pour ses portraits de femmes de par ses demandes d’être le plus naturel possible et de ne pas se maquiller. Il passe des heures en studio à jouer avec la lumière et ses photos de vêtements sont toujours mis en valeur à travers un regard.

