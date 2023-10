La Culture : Eric Toledano et Olivier Nakache, les rois du « vivre ensemble »

Ambre Chalumeau axe sa chronique Culture du jour sur la filmographie des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache, invités de Quotidien ce mardi. Avant de proposer aux téléspectateurs un documentaire exceptionnel qui leur est consacré durant la soirée, intitulé « Nakache et Toledano : le cinéma hors normes ». Une collection déjà iconique qui parle à tout le monde et de tout le monde, à laquelle vient s’ajouter une nouvelle pièce, « Une année difficile », avec en son cœur la comédie pour traiter des causes essentielles. Un documentaire dans lequel on plonge dans les tournages des deux réalisateurs, et où fous rires, et coulisses de scènes cultes rythment le format, avec des films phares du cinéma français comme Nos Jours Heureux, Le sens de la fête, Hors Normes ou encore Intouchables. Des films qui ont un impact sur ceux qui les font et ceux qui les regardent. L’important aussi pour Eric Toledano et Olivier Nakache est la question du vivre ensemble, de faire rire avec les différences, mais sans jamais entrer dans la caricature.