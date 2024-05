La Culture : "Furiosa", le nouveau Mad Max qui prend un virage féministe

"Furiosa", le 5ème film de l’univers Mad Max est le blockbuster le plus attendu du moment. Parce que Mad Max, c’est l’histoire d’une saga ancienne, qui aurait pu rester juste ça : une saga culte des années 80. Mais elle a su revenir au score, moderniser son propos de départ pour résonner avec aujourd’hui et profiter des moyens techniques modernes pour aller encore plus loin dans le délire de son créateur, George Miller.

