La Culture : Handala, le dessin symbole en Palestine

C’est l’histoire d’un petit personnage dessiné devenu véritable symbole de la Palestine meurtrie. Créé en 1969 par un caricaturiste palestinien qui a dû fuir son pays, Handala est un petit garçon de 10 ans réfugié, en haillons, pieds nus, sans visage et toujours de dos. Une image qui rappelle la situation que vivent de nombreux enfants aujourd’hui en Palestine et que l’on retrouve désormais sur des banderoles du campus de Columbia aux Etats-Unis à la place de la Bastille à Paris en passant par les colonnes du New York Times. Avec une idée claire de son créateur : tant que les Palestiniens ne vivront pas en paix et dans la dignité, Handala aura toujours 10 ans et n’aura jamais de visage.

