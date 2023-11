La Culture : Hélène Frappat décrypte le concept de « gaslighting »

Ce lundi, Ambre Chalumeau axe sa chronique culture sur un livre de l’écrivaine Hélène Frappat, intitulé « Gaslighting ». Un terme que l’on peut définir comme l’art de faire taire les femmes. Hélène Frappat a pour habitude d’approfondir les questions autour du féminisme, en utilisant la culture et le cinéma. Le gashlighting est au départ un concept militant relatif au moment où une femme porte une accusation, raconte sa vérité, et qu’elle va être contrecarré et pointé du doigt pour une certaine folie. Un terme provenant du film « Gaslight » sorti en 1944, et que Hélène Frappat a décidé de reprendre. L’histoire d’une femme qui épouse un affreux manipulateur et qui petit à petit va finir par perdre la raison suite aux plans machiavéliques de l'homme. L’ouvrage raconte comment ce film a donné naissance à ce concept, d’abord utilisé en psychologie, et qui s’est rapidement appliqué à la société. Mais Hélène Frappat va même bien plus loin en l’appliquant à la philosophie, la littérature, ou encore la politique.