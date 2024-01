La Culture : Iris Van Herpen donne vie à ses tenues époustouflantes

Ambre Chalumeau En savoir plus sur

Ambre Chalumeau axe ce soir sa chronique culture sur l’exposition d’une créatrice de mode néerlandaise, Iris Van Herpen. A 39 ans, l’un des grands noms de la haute couture actuelle, donne naissance à des créations sculpturales époustouflantes, notamment en jouant avec les matières. Son autre point fort, repousser sans cesse les limites du vêtement en collaborant avec des industriels et des scientifiques jusqu’à créer une tenue en électricité. Ses folles tenues, notamment portées par Beyonce sur scène sont faites pour vivre en mouvement dedans, quand d’autres sont même vivantes. L’artiste est actuellement mise à l’honneur par le musée des Arts Décos de Paris. A travers 100 pièces exposés, il est possible de se faire une idée du travail stratosphérique de la Néerlandaise rendu possible notamment par l’imprimante 3D. La biologie et la nature sont aussi au cœur de ses tenues. Elle tente également de reproduire des éléments marins comme le corail, le coquillage ou encore l’eau. Tout simplement époustouflant.