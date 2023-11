La Culture : « Je ne suis pas un héros », une comédie portée par ses personnages

Ce lundi, Ambre Chalumeau axe sa chronique Culture sur le film « Je ne suis pas un héros », dans lequel jouent nos invités du soir, Vincent Dedienne, Clémence Poésy, et Géraldine Nakache. Un long-métrage qui sort au cinéma mercredi 22 novembre. La chroniqueuse met en lumière l’équilibre très bien mené de la comédie, puis le côté particulièrement touchant de Vincent Dedienne, sorte de Pierre Richard gaffeur, retravaillé et renouvelé. Un personnage qui a la fâcheuse tendance à s’effacer et à être sans cesse conciliant. Coup de projecteur également sur le rôle de Clémence Poésy, dans la peau d’une ambitieuse avocate « tyrannico -très belle », pourtant particulièrement empathique. Géraldine Nakache, à la tête d’une association contre le cabinet d’avocats dans le film, pousse le curseur au maximum, avec une vulgarité et une brutalité totale. Une radicalité mais sans être caricaturale cependant.