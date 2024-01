La Culture : Kali Uchis réinvente la pop et le rap à la sauce latina

Ambre Chalumeau En savoir plus sur

Pour débuter ses premières recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau met en lumière la sortie du nouvel album de la chanteuse Kali Uchis, intitulé « Orquideas ». La jeune star colombiano-américaine réinvente la pop et le rap à la sauce latina. Le tout dans un univers très « Euphoria ». Côté littérature ce vendredi, Ambre Chalumeau présente au fil de ses recommandations culture un livre intitulé « Van Dog », aux éditions Saltimbanque. L’histoire d’un chien peintre qui sort de chez lui pour peindre les scènes quotidiennes de la vie. Devant lui, une multitude d’animaux, de robots ou bien encore une souris en train de passer l’aspirateur. Avant que le lecteur ne découvre en fin d’ouvrage son tableau final. Pour terminer ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau se penche sur le film « Scrapper » sorti en salles cette semaine. Une comédie britannique qui met en lumière une petite fille de la banlieue anglaise vivant seule depuis la mort de sa mère. Et ce en faisant croire aux services sociaux qu’elle vit avec un oncle, qui n’existe finalement pas. Alors qu’elle passe ses journées à se la jouer « gangster » avec son meilleur ami, son père qu’elle ne connaît pas débarque finalement dans sa vie et va chambouler son monde.