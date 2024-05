La Culture : Karla Sofia Gascon, la victoire de la culture trans au Festival de Cannes

Samedi 25 mai, le Festival de Cannes a connu une petite révolution avec l’attribution du prix d’interprétation féminine aux 4 actrices d’"Emilia Perez", le nouveau film de Jacques Audiard. Parmi elles, la comédienne espagnole Karla Sofia Gascon, première actrice transgenre à être récompensée sur la Croisette et qui n’a pas manqué de dédier son prix aux personnes transgenres discriminées. De Laverne Cox dans "Orange is the new Black" à Hunter Schafer dans "Euphoria", les personnages trans crèvent enfin l’écran grâce à des interprètes trans. Karla Sofia Gascon représente donc un véritable accomplissement pour la culture trans, même si certains comme Marion Maréchal ne voient pas cette récompense du même œil.

