La Culture : la BD à l’honneur avec l’expo "Bande dessinée, 1964-2024"

Le Centre Pompidou célèbre le neuvième art avec « Bande dessinée, 1964-2024 ». Cette exposition invite à une traversée historique, depuis l'avènement de la contre-culture, dans les années 1960, jusqu'aux narrations les plus contemporaines. Pour la première fois en France sont réunis les trois principaux foyers d'expression que sont la création européenne, les mangas asiatiques et les comics américains.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau