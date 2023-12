La Culture : le trailer de GTA6 fait imploser internet

Ambre Chalumeau axe ce mardi sa chronique culture sur la bande-annonce du nouveau jeu vidéo GTA 6 qui provoque de nombreuses réactions à travers le monde. Après plus de dix ans d’attente, la société Rockstar, productrice du célèbre jeu a publié la nuit dernière le trailer tant attendu par des millions de fans sur Youtube. Une bande-annonce d’une minute trente particulièrement cinématographique et contemplative, sans texte, où l’on aperçoit les paysages floridiens. Très rapidement après sa publication, des centaines de vidéos d’analyse du trailer plan par plan durant jusqu’à 40 minutes ont fleuri sur Youtube. Preuve de l’ébullition colossale autour de ce jeu. Et en effet, chaque détail semble avoir une signification bien précise ou être une référence. Un jeu toujours très politiquement incorrect qui a fait sa renommée, mais qui devrait voir pour la première fois une femme en tant que personnage central. Les jeux GTA sont toujours remplis d’une quantité de références culturelles, qu’elles soient musicales, cinématographiques, ou un clin d’œil à certaines séries. Pour la sortie, il faudra patienter jusqu’à 2025, soit 13 ans après le dernier opus.