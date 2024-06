La Culture : la fracture culturelle des électeurs RN

Dimanche 9 juin, les élections européennes et le raz-de-marée Rassemblement national ont rappelé à quel point la société française se sent fracturée. Un gouffre ressenti par les électeurs RN, qui dénoncent les élites culturelles dont Emmanuel Macron se fait à leurs yeux le porte-parole. Avec un Jordan Bardella qui incarne aujourd’hui l’anti-élites, de par son discours, son parcours et sa maîtrise d’une culture "populaire".

En savoir plus sur Ambre Chalumeau