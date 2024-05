La Culture : la fronde des doubleurs face à l'IA

Avec le #touchepasàmaVF, les professionnels du doublage souhaitent alerter la ministre de la Culture sur la menace qui pèse sur leur métier. Avec le développement de l’intelligence artificielle, les doubleurs craignent en effet d’être progressivement remplacés par l’IA et ainsi faire perdre une vraie variété à la culture française. Pour toucher le public, les stars du doublage se sont alliés dans une vidéo qui, sur le papier, réunit des personnages connus de tous, de Chandler Bing à la princesse Zelda en passant par Buzz l’éclair et le génie d’Aladdin.

