La Culture : la magie des duos de « Taratata »

Ambre Chalumeau axe ce jeudi sa chronique culture sur l’une des épreuves phares de l’émission « Taratata », les duos, alors que l’émission fêtera le 3 novembre prochain ses 30 ans. Le principe consiste à réunir deux artistes renommés afin qu’ils interprètent ensemble une chanson de leur choix, qu’elle soit d’eux ou non. L’occasion par exemple pour des chanteurs de l’ancienne génération de se mêler avec la nouvelle vague actuelle, qu’elle soit française ou internationale. Certains se connaissent, d’autres non, mais ont un univers commun, et c’est parfois dans cette configuration que l’alchimie prend le mieux. A l’image du duo Juliette Armanet – Christophe. Certaines combinaisons sont parfois surprenantes, comme ce jour où Barry White et Liane Foly ont unis leurs voix. Un duo qui tournent parfois en trio avec des magnifiques hommages.