La Culture : la mine d’or de secrets de Sofia Coppola dans « Sofia Coppola Archive »

Ambre Chalumeau axe ce jeudi sa chronique culture sur le livre qui met en lumière la carrière de notre invitée du soir, Sofia Coppola, intitulé « Sofia Coppola Archive ». Une réelle mine d’or à travers laquelle on y apprend les secrets des coulisses des célèbres films de la réalisatrice. Un ouvrage qui fait office de boîtes remplies de papiers, polaroïds et bien d’autres choses. On y voit une photo du bureau de la femme de 52 ans, des photos de tournage, des documents préparatoires, des story boards, ou encore des scénarios annotés. De véritables archives d’anthologie en tous genres. On comprend sa méthode de travail extrêmement visuelle, avec une infinité de détails que l’on retrouve dans ses films. Les décors, costumes, accessoires, ou encore coiffures sont pensés et réalisés avec une justesse totale. Un travail absolument colossal. Enfin, Ambre Chalumeau met en lumière la justesse du résultat et du ressenti de Sofia Coppola. Son talent pour convoquer des inspirations et styles de toutes les époques, qui mises ensemble sont parfaitement cohérentes. Un voyage culturel remarquable.