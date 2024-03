La Culture : la neige, tout un art

« Hors saison » : le titre frappe par sa concision, mais aussi sa portée poétique. L’action de ce livre se situe en dehors de la saison de ski, dans l’attente d’une neige qui ne vient pas, et hors cadre : le personnage central, Yann, un étudiant en médecine d’une vingtaine d’années, a décidé de mettre entre parenthèses l’apprentissage de son futur métier et sa vie de couple. Il arrive seul, par le train, dans une station dont le nom n’est jamais donné ; en qualité de saisonnier, il va se mettre au service de Hans qui tient un vieil hôtel, biscornu et fantomatique. L’abandon de toute attache sociale, la rupture de ban, l’errance, qui n’est pas seulement ferroviaire : d’emblée, une sorte d’initiation se dessine.

