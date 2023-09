La culture – « La prochaine fois que tu mordras la poussière » : un livre qui transpire l’honnêteté

Dans son livre intitulé, « La prochaine fois que tu mordras la poussière », Panayotis Pascot se livre à cœur ouvert sur des sujets intimes. La relation avec son père, la sexualité, sa dépression. Et ce tout en démystifiant notamment les sentiments des hommes. Une franchise qui se fait de plus en plus rare aujourd’hui. Ivan Jablonka, lui, à travers son ouvrage, « Goldman » étonne toujours autant.