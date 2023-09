La Culture : La révolution iranienne en dessins

Vendredi 15 septembre, les éditions Iconoclaste dévoilent un livre intitulé « Femme Vie Liverté ». C’est sous forme de dessins aux multiples styles que la révolution iranienne contre le régime, ainsi que la terrifiante répression y sont racontées. Pour cela, la dessinatrice, Marjane Satrapi, a réuni plusieurs politiciens et historiens spécialistes de l’Iran ainsi qu’une quinzaine de dessinateurs tels que Catel, Coco, ou encore Joan Sfar, avec comme point central l’Histoire de la lutte des femmes au sein de ce pays. Née en 1989 à Doha, au Qatar, Deena Abdelwahed est une des étoiles montantes de la scène électronique tunisienne. La DJ, productrice, et chanteuse, vient de sortir un tout nouvel album, dans lequel elle dénonce à travers ses titres des sujets comme l’homophobie ou le machisme. Une prise de position courageuse et un talent à ne pas manquer sur scène, où elle a l’habitude de mettre l’accent sur la scénographie et les instruments traditionnels. L’artiste tunisienne jouera d’ailleurs prochainement en France. Elle est l’une des révélations de la scène contemporaine. A seulement 26 ans, Rachel Fleminger Hudson s’est déjà fait une place dans l’univers de la photographie, et ce grâce à un style largement inspiré des années 1970, et un thème de prédilection autour du sentiment de nostalgie. L’une de ses forces est de réussir à recréer des situations iconiques avec des looks particulièrement originaux. Elle rend également hommage aux photos de mode vintage. Jairo Buitrago et Mariana Ruiz Johnson sortent un livre destiné aux enfants, intitulé « Comment se faire des amis », aux éditions Rue du Monde. C’est via une multitude d’animaux dessinés que les deux auteurs expliquent à leur façon comment aller vers l’autre, comment gérer sa différence, mais également comment savoir se retrouver avec soi-même.