La culture – La romance ravageuse du Bungalow 21

C’est une histoire qui fascine depuis 60 ans. Celle du Bungalow 21, du mythique Beverly Hills de Los Angeles. C’est en 1960 que deux couples iconiques de l’époque, Marilyn Monroe et Arthur Miller, ainsi que Simone Signoret et Yves Montand, s’installent au sein de cet hôtel. Mais très vite, la séduction prend le pas et Marilyn Monroe et Yves Montand commencent alors une romance. Un adultère, qui va rapidement faire grand bruit dans le monde entier, et qui va bouleverser la vie des quatre célébrités. La pièce « Bungalow 21 » dans laquelle Mathilde et Emmanuelle Seigner jouent, met elle en exergue la relation particulière entre les deux femmes.