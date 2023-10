La Culture : la sincérité en politique, une position « suicidaire » ?

Ambre Chalumeau met ce lundi en lumière le nouveau film d’Albert Dupontel intitulé « Second Tour », avec Albert Dupontel dans la peau de l’homme politique sur le point de se faire élire, et Cécile de France dans la peau d’une journaliste particulièrement méfiante et offensive. Le candidat, lui, promet un programme qu’il ne souhaite en fait pas appliquer, préférant en cachette lutter pour une révolution verte. Pour ce rôle, l’acteur s’est inspiré de Robert Kennedy et de sa course à la Maison-Blanche en tant que démocrate dans les années 1960. Avec un fait en particulier, le discours hommage de l’une des figures politiques américaines à une autre, Martin Luther King. Une prise de parole qui lui coûtera sa vie quelques semaines plus tard. Ce qui amène la chroniqueuse culture à une question, « Est-ce suicidaire d’être sincère en politique ? ».