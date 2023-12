La Culture : « La vie extraordinaire d’un homme ordinaire », les Mémoires passionnantes de Paul Newman

Comme chaque vendredi, Ambre Chalumeau partage ses recommandations culture du week-end. La chroniqueuse met d’abord en lumière un ouvrage, les Mémoires du célèbre acteur Paul Newman, « La vie extraordinaire d’un homme ordinaire », qui viennent d’être publiées 15 ans après sa disparition aux éditions La Table Ronde. Il y raconte les coulisses de ses nombreux films cultes, et sa personnalité ressort tout particulièrement. L’acteur y raconte également son mariage, loin de la routine. Côté musique ce vendredi, coup de cœur d’Ambre Chalumeau pour le groupe de rock anglais, Fat White Family, qui sort un nouveau titre intitulé « Religion For One », particulièrement sombre. On y voit dans le clip particulièrement bien filmé, un artiste torturé qui tombe doucement dans la démence. Ambre Chalumeau propose une exposition à découvrir ce week-end dans sa chronique culture du vendredi. A partir du samedi 16 décembre, une grande rétrospective du travail du photographe Juergen Teller, est à découvrir au Grand Palais. Entre autoportraits, campagnes de publicité pour des marques de haute-couture, son humour décalé et son regard unique sur les femmes, attire tout particulièrement. Sa force réside notamment dans le fait de ne jamais retoucher les corps des femmes, et d’exposer tous types de corps. Ces dernières années, il a signé deux campagnes de publicité particulières avec Céline et Loewe dans lesquelles il met en lumière deux actrices renommées d’un certain âge. Pour conclure ses recommandations culture du vendredi, Ambre Chalumeau met en lumière une bande-dessinée, intitulée « Talk Show », de l’auteur et romancier, Fabcaro. Il y raconte à travers les pages, avec son humour reconnaissable, la vie d’une émission de télévision, à travers des interviews courtes et particulièrement absurdes se moquant des travers du monde télévisuel d’aujourd’hui.