La culture - Affaire Kendji Girac : la culture gitane à la Une

La blessure par balle de Kendji Girac a non seulement fait les gros titres ces derniers jours en raison de la popularité du chanteur, mais elle a aussi provoqué de nombreux commentaires (pas toujours positifs) sur la culture gitane. Car depuis sa victoire dans The Voice, le chanteur issu de la communauté est devenu l’un de ses artistes qui met en valeur les gitans, au même titre que le réalisateur Tony Gatlif ou la chanteuse Rosalia. Les gitans racontés par des gitans, c’est tout de suite différent des nombreux clichés au cinéma. Un héritage qui fait bouger les choses pour la communauté, tout en restant fidèle à ses valeurs.

