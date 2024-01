La Culture : l’affrication, le nouveau phénomène de société chez les plus jeunes

Ambre Chalumeau En savoir plus sur

Ambre Chalumeau met ce mercredi en lumière dans sa chronique culture un nouveau phénomène de société qui touche les enfants et adolescents à l’école, dans les collèges ou encore jusque dans les lycées. Une façon de prononcer les sons qui fait immédiatement penser à l’accent marseillais et certains rappeurs stars de la région qu’on appelle l’affrication, en référence à la friction des syllabes entre elles. Selon la linguiste Maria Candea, comme elle l’explique dans un article de Libération, ce type de langage se développe à l’entrée au collège pour s’imiter les uns les autres, et ne viendrait à l’origine pas de Marseille. Et son constat est clair : on ne peut rien y faire. L’occasion de pointer également du doigt les tics de langage de certains adultes parfois bien agaçants. Un phénomène qui n’a pas manqué de faire réagir un certain Eric Zemmour.