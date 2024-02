La Culture : « L’amour c’est nul ! » pour Gaston Grognon

Pour ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau met en lumière le livre pour enfants « Gaston Grognon, l’amour c’est nul ! » de Suzanne Lang. Un chimpanzé décliné selon ses humeurs à travers différents ouvrages. Celui-ci est donc orienté autour de l’amour. Au cœur de la vie de forêt, Gaston Grognon semble excédé par les relations amoureuses qu’il observe autour de lui en cette période de Saint-Valentin. Avant de se rendre compte que l’amour est notamment indispensable pour nouer des liens d’amitié. Côté musique dans ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau met en avant le groupe de rock indépendant britannique The Last Dinner Party. Le groupe composé d’Abigail Morris, de Lizzie Mayland, d’Emily Roberts, de Giorgia Davis et enfin d’Aurora Nishevci sort en ce début d’année 2024 un album intitulé « Prelude to Ecstasy ». Entre rock et punk, les cinq jeunes femmes jouent sur un univers musical complexe, baroque et victorien hors du temps. Le tout en portant des messages modernes. Pour conclure ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau a sélectionné le long-métrage « La Bête », du réalisateur Bertrand Bonello. Une œuvre de genre particulièrement intriguant avec quatre genres différents dedans : une histoire d’amour, un film d’époque, de science-fiction et d’horreur à la fois. Alors que l’intelligence artificielle domine le monde, les humains doivent se débarrasser de leurs émotions tout en revivant leur vie antérieure. Un véritable labyrinthe.

