La Culture : l'art a-t-il besoin de sommeil ?

Dans sa chronique culture de ce mercredi, Ambre Chalumeau tisse le lien entre sommeil et art. Et il semblerait que l’art adore montrer des gens en train de dormir, notamment de par le côté apaisant de la chose. On connaît la célèbre Muse endormie de Brancusi, mais également de superbes tableaux de silhouettes endormies de Matisse. L’art est également obsédé par les rêves et les cauchemars en tous genres. Dans l’univers du cinéma, le sommeil a notamment stimulé la créativité de James Cameron, donnant Avatar. Et le fait de ne pas dormir est souvent mis en relief dans le fait de se chercher soi-même, pour jouer les justiciers nocturnes ou peut monter à la tête comme dans "Fight Club". Il y a aussi les artistes insomniaques comme Marcel Proust. Et quand les écrivains cogitent, ils ont besoin d’en parler à travers leurs œuvres.

