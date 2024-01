La Culture : le château de Chambord, véritable bien de prestige à protéger

Ambre Chalumeau axe sa chronique culture de ce mardi autour du film « Comme un prince » dans lequel on retrouve notre invité du soir, Ahmed Sylla. Et plus précisément sur le château de Chambord que l’on retrouve au cœur du long-métrage, une volonté de l’acteur de mettre en lumière le patrimoine français. Et le célèbre château de la Loire, véritable bien de prestige, a justement besoin de visibilité et d’argent de par les sommes colossales qui lui sont dédiées chaque année afin de rénover le château. Les responsables des châteaux de la Loire doivent donc se montrer inventifs afin d’attirer un maximum de visiteurs, en y organisant notamment des expositions d’art contemporain, ou des défilés de mode. Au printemps prochain, c’est David Guetta qui se produira devant des milliers de personnes. Chambord, c’est aussi un enjeu politique énorme, comme lorsque Emmanuel Macron y a fêté ses 40 ans en 2017, ainsi qu’un enjeu politique autour de la chasse. Un véritable trésor à protéger.