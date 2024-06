La Culture : Le Dernier tango à Paris, histoire d’un scandale

En 1972, le cinéaste Bernardo Bertolucci défraie la chronique avec son fils "Le Dernier tango à Paris". En cause, des scènes de sexe ultra glauques entre Marlon Brando, monstre sacré du cinéma âgé de 48 ans à l’époque, et Maria Schneider, jeune comédienne de 19 ans. La scène du viol avec une plaquette de beurre fera notamment scandale : la comédienne assure ne pas avoir été prévenue par le réalisateur et par Marlon Brando, qui voulaient une réaction "authentique". 52 ans plus tard, l’histoire continue de hanter le septième art.

