La Culture : le Festival d’Annecy, piqûre de bonne humeur

En plein marasme politique, il est important de s’intéresser à des événements hyper cool. Occulté par l’actualité des derniers jours, le Festival du film d’animation d’Annecy a pourtant ouvert ses portes dans les Alpes. Outre les mastodontes de Pixar et le nouveau Moi Moche et méchant, Ambre Chalumeau nous recommande un film d’animation chinois, ou encore le digne héritier de Tim Burton qui a cartonné à Annecy.

