La Culture : le festival du film LGBT « Chéries Chéris » prône la diversité

Ce week-end à Paris, débute le festival du film LGBT, « Chéries Chéris ». La 29ème édition d’un évènement qui prendra ses quartiers dans certains cinémas MK2 de Paris. Le film de nos invités, Bryan Marciano, Valérie Lemercier, Djanis Bouzyani, et Finnegan Oldfield, intitulé « « L’arche de Noé » y sera d’ailleurs diffusé pour l’occasion en avant-première. Mais le festival se veut très ouvert sur le monde, et en ce sens une sélection de films sud-américains, norvégiens ou encore asiatiques y seront présentés. Parmi les genres proposés, courts-métrages, longs-métrages, biopics, ou encore documentaires rythmeront le festival. Le but est de montrer que le cinéma reste un terrain de jeu et d’expression pour les jeunes cinéastes du monde entier. Du documentaire sur le queer tango, à l’histoire vraie d’un groupe de métal féminin libanais, en passant par un documentaire qui raconte comment Hollywood a toujours sous-entendu l’homosexualité à l’écran, la diversité sera particulièrement présente. L’évènement a lieu jusqu’au 28 novembre prochain.