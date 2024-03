La Culture : le jean, une histoire indémodable

Dans les années 1950, le jean a commencé à acquérir une image rebelle et jeune grâce à son association avec la culture émergente de la jeunesse et les films hollywoodiens. Des célébrités comme Marlon Brando et James Dean ont popularisé le jean comme symbole d’iconoclasme. Du jean dans le rock comme chez Freddie Mercury, dans la mode comme chez Hedi Slimane pour Yves Saint Laurent ou encore dans les scandales comme chez Calvin Klein avec la polémique sexiste qu’a subi Brooke Shield à 15 ans. Le jean, c’est aussi bien une histoire indémodable qu’un marqueur d’une société.

