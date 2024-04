La Culture : « Le problème à trois corps », la série Netflix qui ravive les tensions entre la Chine et les Etats-Unis

Ambre Chalumeau axe ce jeudi sa chronique culture sur l’une des sorties séries la plus importante du moment sur Netflix, « Le problème à trois corps ». Une série de science-fiction, la plus chère jamais produite par la plateforme de streaming, qui met en scène des extraterrestres plus puissants que nous qui veulent débarquer sur Terre. La série est adaptée d’une saga littéraire du scientifique chinois Liu Cixin, publiée entre 2006 et 2010. Un véritable carton en Chine et aux Etats-Unis jusqu’à Barack Obama. Le studio chinois a donné son accord pour deux adaptations, l’Américaine et la Chinoise. Et si la version chinoise est fidèle au livre, celle de Netflix a pris des libertés, notamment celle autour de l’occident qui mène la bataille pour sauver la Terre, à la place de la Chine moderne. Pour l’armée chinoise, la série est une tentative de dénigrement.

