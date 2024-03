La Culture : le renouveau des Oscars

Cette année, les catégories régaliennes n’avaient jamais été autant infiltrées par des films étrangers. Acteurs, actrices, réalisation, et surtout deux films non-américains étaient nommés aux Oscars : « Anatomie d’une Chute » et la « Zone d’Intérêt », ainsi que « Past Lives », un film américain, mais dont la moitié des dialogues sont en coréen. Aux Etats-Unis, tout le monde a vu ça comme une nouvelle donne, mais une nouvelle donne qui divise. Certains disent que c’est le grand remplacement ; les étrangers qui viennent voler les Oscars des Américains. Pour d’autres, ce n’est pas la fin d’Hollywood, c’est juste la fin de l’hégémonie d’Hollywood ; ils font toujours des bons films, mais les autres en font aussi.

