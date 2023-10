La Culture : le succès de « La bande à Fifi » avec son cinéma spectacle

Dans sa chronique culture du soir, Ambre Chalumeau met en lumière le succès de « la bande à Fifi » dont les membres sont nos invités ce jeudi soir. Les deux figures majeures de cette bande d’amis, Philippe Lacheau et Tarek Boudali ont chacun enfilé le rôle de réalisateur, avec une idée principale en tête, faire des comédies qui réunissent les gens dans les salles de cinéma. Tarek Boudali se démarque avec un style mêlant comédie et film d’action, à l’image du nouveau film de « la bande à Fifi » qui sortira le 25 octobre prochain, « 3 jours max », en ne manquant pas de rendre hommage à des grands films du « cinéma spectacle » mondiaux, d’Indiana Jones à James Bond. Il est également important pour eux de « mouiller le maillot » en réalisant chaque cascade eux-mêmes, sorte de gage d’authenticité qui plaît au public de nos jours. Et parfois au risque de se casser quelques os.