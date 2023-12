La Culture : Le talent de Lee Miller, une plongée dans le futur avec «Oracle » et les banlieues parisiennes à travers la photo

En ce début de semaine de Noël, Ambre Chalumeau distille ses recommandations culture à nos invités du soir. Pour Eve Gilles, nouvelle Miss France, la chroniqueuse recommande le livre de l’artiste Lee Miller. Une mannequin phare du magazine Vogue vers la fin des années 1920, qui a force d’être prise en photo a décidé d’en prendre également. Elle devient l’apprentie du célèbre Man Ray et développe avec lui la technique de la solarisation. Dans cet ouvrage, on y retrouve des photos uniques prises entre les années 1920 et les années 1950. La femme aux multiples casquettes a notamment embarqué avec l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, Ambre Chalumeau offre à Jérémy Ferrari l’ouvrage « Oracle » du dessinateur Xavier Bouysson. Une sorte de plongée dans le futur de la France où le cynisme et l’absurde sont rois. Le président de la République n’est autre que Philippe Etchebest qui a été réélu quatre fois. Ce dernier a même rétabli les Mousquetaires en lieu et place des CRS. L’application Tinder, elle, a été renommée tout autrement. Enfin, la chroniqueuse culture recommande le livre d’un immense auteur, Blaise Cendrars, en collaboration avec un photographe de renom, Robert Doisneau. Un livre publié en 1949 autour du thème des banlieues parisiennes ouvrières. Les éditions Denoël l’ont republié cette année. Le livre met notamment en avant la correspondance que les deux artistes vont entretenir. Blaise Cendrars y écrit aussi des phrases magnifiques sur le pouvoir de la photographie. Beaucoup de problématiques résonnent encore aujourd’hui.