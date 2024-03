La Culture : l’éco-anxiété s’invite au Sénat

Ambre Chalumeau axe ce jeudi son édito sur un concept qui est entré l’an dernier dans le dictionnaire français, l’éco-anxiété. Un concept qui désigne une détresse psychologique face au dérèglement climatique. Le nombre d’éco-anxieux dans le monde ne cesse de croitre dangereusement, et cela va indéniablement devenir un enjeu politique. En ce sens, une commission de sénateurs a organisé une table ronde sur le sujet il y a un mois. Une dizaine d’entre eux ont interrogé quatre professionnels de santé mentale qui ont étudié l’éco-anxiété. Et ce alors qu’elle pourrait affecter directement la démographie. D’un côté l’angoisse peut donner le besoin d’agir et d’alerter, et d’un autre, elle peut totalement paralyser. Les psychologues, eux, pointent du doigt la responsabilité des médias qui en parlent de façon particulièrement alarmante. Même constat pour le monde culturel, alors que l’écologie a été au cœur ces dernières années de films apocalyptiques.

