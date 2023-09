La culture – L’enragé de Sorj Chalandon, un livre qui raconte les gens de « la vraie vie »

A l’heure de la rentrée littéraire, Sorj Chalandon, habitué à dépeindre les gens de « la vraie vie » dans ces romans, également inspirés d’histoires réelles, sort un nouvel ouvrage intitulé « La vraie vie ». Il raconte l’histoire de 56 adolescents, incarcérés au sein d’une prison pour mineurs en 1934, qui vont organiser une véritable révolte afin de tenter de s’évader. L’Australien Troye Sivan, âgé de 28 ans, s’est fait un nom en sortant l’un des tubes de l’été, intitulé « Rush ». Un clip particulièrement déjanté au sein duquel femmes comme hommes sont quelques peu dénudés. Une véritable fête érotique enthousiasmante. Jusqu’au 24 septembre 2023, l’exposition « L’argent dans l’art » a pris ses quartiers à la Monnaie de Paris. L’occasion de découvrir différentes œuvres en lien avec l’aspect financier au fil des époques. Un véritable voyage culturel dans lequel on peut notamment découvrir une femme nue couvertes de pièces d’or. En cette rentrée littéraire, Elise Gravel sort du lot avec un livre intitulé, « L’attaque des slips tueurs ». Un ouvrage destiné aux enfants, et qui a pour but de leur enseigner la notion de fake news, la façon dont elle naît généralement, et les différentes façons de la combattre.