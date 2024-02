La Culture : l’humour noir singulier de Salomé Lahoche

Ambre Chalumeau met ce jeudi en lumière dans sa chronique culture l’autrice de bande-dessinée Salomé Lahoche, véritable phénomène sur Instagram où elle y raconte sa vie sous forme de strips brouillons. Elle maîtrise l’humour noir version multicolore comme personne d’autre. L’an dernier, l’autrice s’est fait remarquer de par la sortie de son ouvrage « La vie est une corvée », lecture obligatoire pour quiconque prétend faire de la politique de gauche selon la chroniqueuse. C’est en parlant d’elle que Salomé Lahoche âgée de 26 ans éclaire tout un pan de la jeunesse d’aujourd’hui et de ses contradictions. Elle aborde divers thèmes comme la précarité, le féminisme, la sexualité ou encore les angoisses avec son humour noir et une violence verbale particulièrement bien imagée. Le tout avec un slogan : « un esprit malsain dans un corps bof » et un projet de vie : « Rester à la maison, faire des BDs, ne parler à personne, être désagréable ». Son humour est saturé de pop culture, de détournements, de références aux jeux vidéo ou au cinéma, sans oublier d’aborder la politique et d’égratigner quelques têtes connues. Son tout nouveau livre, "Ernestine", vient d’ailleurs de sortir aux éditions Même pas mal. L’histoire d’une enfant de 9 ans, adorable enfant du démon.

