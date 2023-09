La culture : l’intelligence artificielle concurrence les humoristes

L’intelligence artificielle prend une place de plus en plus conséquente dans nos vies, et le domaine artistique n’y échappe pas. Aux Etats-Unis, par exemple, des « battles » de blagues sont organisées sur les scènes de Comedy Club entre des comédiens en chair et en os, et certaines Intelligences Artificielles. Alors qu’on pensait ces dernières incapables d’être créatives ou drôles, elles sont désormais programmées pour imiter le style d’un humoriste en s’en inspirant, comme les humains peuvent le faire entre eux. Toujours aux Etats-Unis, Joe Toplyn, un auteur de Late Show, vient de créer une IA qui propose des blagues sur simple demande. C’est une des raisons pour laquelle les scénaristes américains ont d’ailleurs décidé de faire grève.