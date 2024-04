La Culture : Lizzo, symbole du ras-le-bol des artistes des réseaux sociaux

Ce lundi 1er avril, Ambre Chalumeau met en lumière les artistes qui quittent de plus en plus les réseaux sociaux. Ce week-end, c’est la chanteuse et flutiste américaine Lizzo qui a fait parler d’elle en postant un énigmatique message sur son compte Instagram : « I quit ». L’artiste originaire de Detroit pointe du doigt différentes raisons, notamment les commentaires haineux qu’elle reçoit régulièrement en ligne touchant à sa couleur de peau, son style ou encore son physique. Ce ne serait pas la première artiste à quitter temporairement ou pour de bon les réseaux sociaux après notamment Selena Gomez, Ed Sheeran ou Millie Bobby Brown. Mais ce qui est plus interpellant avec Lizzo réside dans le fait qu’elle était jusqu’ici une véritable porte-parole de messages d’amour de soi, entre autres. Elle donnait une véritable impression d’être blindée contre la haine en ligne. Alors va-t-elle simplement quitter les réseaux sociaux ou mettre un terme à sa carrière ?

