La Culture : Mahaut Drama, le rire à travers tous les sujets

Ambre Chalumeau met ce soir en lumière dans sa chronique culture l’invitée de l’émission, l’humoriste Mahaut Drama, qui s’est notamment fait connaître sur sa page Instagram ou via ses chroniques sur France Inter. La femme de scène semble désireuse de se concentrer sur des sujets de société variés, du féminisme à la vie politique française, en passant par la communauté LGBT ou encore les violences policières. Des sujets souvent sensibles et sérieux que l’humoriste tourne en dérision à sa façon, avec un style bien particulier, en jouant la carte de la précision, notamment avec des chiffres et des données. Pour Ambre Chalumeau, Mahaut Drama se trouve au cœur d’un véritable renouveau du stand up, en prenant l’exemple d’une de ses chroniques sur France Inter à travers laquelle elle parle de sa jalousie en couple.