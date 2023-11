La Culture : « Mars Express », quand l’humanité se mélange aux robots

Ambre Chalumeau axe sa chronique culture de ce mercredi sur une sortie cinéma. La chroniqueuse a choisi de mettre en lumière le film « Mars Express », qui sort ce mercredi 22 novembre. Un film drôle d’animation, mais aussi de science-fiction, avec une esthétique très belle qui fait référence à de nombreux paysages connus. On retrouve notamment Léa Drucker et Mathieu Amalric parmi les voix au fil de ce long-métrage réalisé par le dessinateur Jérémie Périn. L’histoire se déroule au 23ème siècle, et l’humanité a déserté la Terre pour la planète Mars. Les êtres humains doivent désormais cohabiter avec les robots, et subsistent certaines tensions. Un duo de policiers va alors découvrir qu’un complot se prépare. Le compte à rebours est lancé afin de mener rapidement l’enquête. Les nouvelles technologies permettent de créer des situations de suspense et d’action, pas exploitées jusqu’ici. C’est un film qui fait écho à notre société, particulièrement bien pensé dans lequel on voit notamment comment l’homme exploite les robots. Mais sans délaisser des ingrédients bien connus de cinéma plus traditionnels.